Olympisch paard Badinda Altena onder het zadel bij Jeanna Högberg

Badinda Altena (Tolando x Goodtimes), die onder het zadel van Pierre Volla deelnam aan de Olympische Spelen in Rio (2016) en de Europese kampioenschappen in Aken (2015) en Gothenburg (2017), staat op stal bij Helgstrand Dressage. Daar wordt de zestienjarige KWPN-merrie gereden door Jeanna Högberg. Een woordvoerder van Helgstrand Dressage verklaarde tegenover Dressprod dat Badinda Altena bij hen in opleiding is.

De door de familie Timmerman uit Moordrecht gefokte Badinda Altena was al eens eerder in handen van Helgstrand en werd toen verkocht aan de Deense Grand Prix-amazone Charlotte Heering. Met Heering kon Badinda Altena de successen die ze eerder met Volla behaalde niet evenaren. Heering bracht de KWPN-merrie in 2019 een aantal keer op nationaal Grand Prix-niveau uit en reed in oktober 2020 één internationale Grand Prix. Op CDI3* Aarhus kwam ze toen tot 65,109% in de Grand Prix en 68,830% in de Spécial.

Bron: Dressprod/Horses.nl