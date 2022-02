Olympisch paard Belstaff naar U25-amazone Nicola Ahorner

Nicola Ahorner heeft na het plotselinge overlijden van Ludwig der Sonnenkönig een nieuw leerpaard gevonden in Belstaff (Brentano II x De Niro). De vijftienjarige Hannoveraan nam in 2018 deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon, toen onder het zadel van Betina Jæger Jensen. Vorig jaar reed Dong Seon Kim de voorheen bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Belstaff op de Olympische Spelen in Tokio.

Belstaff begon zijn carrière onder het zadel van Johannes Westendarp en nam in 2010 deel aan de Bundeschampionate. Na een paar jaar in Duitsland te hebben doorgebracht, keerde hij in 2015 terug in spotlights. Hij maakte onder het zadel van Jæger Jensen zijn internationale Lichte Tour-debuut. In oktober dat jaar werd hij verkocht aan O’Riley en tevens werd hij geruind.

Van Denemarken naar Amerika en terug

Op Amerikaanse bodem liep Belstaff onder Catherine Haddad een aantal proeven voor jonge Grand Prix-paarden, maar in 2018 werd hij weer naar Denemarken verhuisd en Jæger Jensen nam de teugels weer over. Datzelfde jaar kwalificeerden ze zich voor de Wereldruiterspelen, waar ze in de Grand Prix op plaats 31 eindigden (70,14%).

Dong Seon Kim

Na de WEG kwam Belstaff in handen van Dong Seon Kim, die de ruin vorig jaar aan de start bracht op de Spelen in Tokio. Daarna werd Belstaff voor verkoop weer terug naar Denemarken gestuurd. Vervolgens kwam hij bij Ahorner terecht.

