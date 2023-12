Olympisch ruiter Michel Bertraneu overleden

Voormalig Olympisch ruiter Michel Bertraneu is overleden. Bertraneu vertegenwoordigde in 1984 zijn thuisland op de Olympische Spelen in Los Angeles, waar hij samen met Margit Otto-Crépin, Dominique D'Esmé en Marina Caplain Saint André het Franse team vormde. Bertraneu is 74 jaar oud geworden.

Met zijn Olympische paard Gaillard K nam Bertraneu ook deel aan de Europese Kampioenschappen in Aken (1983) en de eerste editie van de Wereldruiterspelen in Stockholm (1990). Bertraneu was daarnaast een gerespecteerd trainer. Zo trainde hij Jean-Pierre Blanco, de huidige bondscoach van het Frans eventingteam.

Bron: Dressprod