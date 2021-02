Olympische amazone Eva Maria Pracht overleden

Eva Maria Pracht is op 15 februari 2021 op 83-jarige leeftijd overleden. De van oorsprong Duitse amazone, dochter van de legendarische dressuurtrainer Josef Neckermann, begon haar carrière in Duitsland, maar vertegenwoordigde na haar verhuizing Canada op de Olympische Spelen in 1984 en '88.

Pracht begon haar carrière met een volbloed, maar zette haar eerste schreden in de internationale Grand Prix met haar vaders Olympische troef Antoinette (Anblick xx x Heintze). Met deze merrie won ze in 1969 zilver op de Duitse kampioenschappen.

Plek verdienen

Als dochter van de bekende Josef Neckermann gingen er vele deuren voor Pracht open, maar dat beschouwde ze niet altijd als een geschenk. “Het is moeilijk als je uit een dergelijke familie komt en je een plaats in het team wilt verdienen.”

Canada

De amazone trouwde met Hans Pracht, met wie ze twee kinderen kreeg. Het gezin verhuisde in 1981 naar Canada, met als doel de relatief onbekende dressuursport daar een stap vooruit te helpen. Dat lukte en in 1984 vertegenwoordigde Pracht haar nieuwe thuisland op de Spelen in Los Angeles. Dat jaar stond ook in het teken van groot persoonlijk verlies. Haar zoon Josef Johannes verongelukte op de A45 vlakbij Dillenburg.

Coach

In 1988 reed Pracht haar tweede Spelen. Twee jaar daarna reed ze haar laatste grote internationale wedstrijd, de Wereldbekerfinale. De jaren daarna was ze voornamelijk actief als coach en trainde onder andere Evi Strasser en Ashley Holzer.

Bron: Eurodressage