Olympische droom Kasey Perry-Glass voorbij, Dublet met pensioen

Kasey Perry-Glass laat haar toppaard Gørklintgårds Dublet (Diamond Hit x Ferro) met pensioen gaan. De Amerikaanse amazone had zich voorgenomen de zeventienjarige ruin op de Olympische Spelen in Tokyo voor het laatst de ring in te rijden, maar door het uitstel van de Spelen heeft de amazone haar plannen omgegooid.

“In de laatste tien jaar heeft Dublet niet alleen mijn leven veranderd, maar dat van iedereen om ons heen. Hij heeft ons allen inspiratie, hoop, liefde en het vertrouwen gegeven dat alles mogelijk is. Hij heeft me geleerd dat ik naar mijn gevoel moet luisteren en ik heb geleerd te luisteren naar wat het beste voor hem is”, schrijft de geëmotioneerde amazone.

Nieuw hoofdstuk

“We hebben vele ups en downs, landen, stadions, prijsuitreikingen en stille momenten gezien en samen beleefd. Het is moeilijk te geloven dat dit hoofdstuk nu voorij is, maar gelukkig begint er nu een nieuwe hoofdstuk in ons leven”, aldus Perry-Glass.

Vele overwinningen

Vooral de afgelopen drie jaar waren Perry-Glass en Dublet succesvol in de ring. Ze wonnen samen onder andere meerdere proeven op het Adequan Dressage Festival in Wellington en wonnen met het Amerikaanse team zilver op de Wereldruiterspelen in Tryon en de landenwedstrijd op CHIO Aken. In 2018 werden ze tweede in de kür op CHIO Aken en vorig jaar eindigden ze vijfde in de FEI Wereldbekerfinale.

Bron: Horses.nl/FB Kasey Perry-Glass