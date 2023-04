Olympische hengst Destano leerpaard voor Kristin Biermann

Na het vertrek van Simone Pearce bij Gestüt Sprehe bleef het stil rondom de internationale Grand Prix-hengst Destano (Desperados FRH x Brentano II), maar Kristin Biermann, de dochter van eigenaar Albert Sprehe, heeft inmiddels aan Eurodressage bevestigd dat zij de nieuwe amazone van de Hannoveraanse hengst is.

Biermann liet weten dat zij de teugels van Destano na het vertrek van Pearce heeft overgenomen. “Ik ben er blij mee dat ik nu naast Queensland nog een Grand Prix-paard op stal heb. Hij is erg fijn om te rijden en hij doet altijd z’n best. Hij is echt de koning van stal”, vertelt ze aan Eurodressage.

Biermann

Kristin Biermann, het nichtje van Kristina Bröring-Sprehe, vertegenwoordigde Duitsland in 2015 op het Europees kampioenschap junioren in Vidauban. De nu 26-jarige amazone bracht Queensland (Quaterback x Davignon II) de afgelopen drie jaar op internationaal Grand Prix U25-niveau uit. Daarnaast was ze met meerdere paarden succesvol tot op Lichte Tour-niveau, zo bracht ze ook de invloedrijke Trakehner-hengst Millennium (Easy Game x Ravel) op S*-niveau (vergelijkbaar met ZZ-Zwaar) uit.

Hagman en Pearce

Destano begon zijn (inter)nationale carrière op Grand Prix-niveau onder Michelle Hagman. “Destano is het beste paard dat ik ooit heb gereden, dus ik neem de tijd voor hem en kijk hoe ver we komen. Mijn grootste droom is een plaatsje in het Zweedse team veroveren”, vertelde de amazone in mei 2019 aan Horses.nl. Aan die droom kwam aan het einde van dat jaar een einde, toen Sprehe’s nieuwe stalamazone Simone Pearce hem overnam.

Van PR naar OS

Met Pearce in het zadel liepen de internationale scores al snel op tot richting en zelfs over de 75%. In 2021 richtte Pearce haar pijlen op de Olympische Spelen in Tokio. In aanloop daar naartoe zette ze in Budapest een vet PR van 81,385% in de kür neer. In Tokio had Pearce in de Grand Prix niet haar dag en kwam tot een score van 68,494%. Het jaar daarop reed Pearce haar laatste wedstrijd met Destano. In het Oostenrijkse Gössendorf won ze zowel de Grand Prix als de kür.

