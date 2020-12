Olympische merrie Atterupgaards Orthilia verder onder Nanna Merrald

Nadat een blessure Atterupgaard's Orthilia (Gribaldi x Donnerschlag) lange tijd langs de kant hield, keerde de vijftienjarige merrie afgelopen maart in een nationale Grand Prix in Florida onder Agnete Kirk Thinggaard succesvol terug in de ring. Vervolgens reed het duo nog een aantal nationale wedstrijden maar nu heeft de Gribaldi-dochter een nieuwe amazone. Dat is Nanna Skodborg Merrald.

Nanna Skodborg Merrald, stalamazone bij Blue Hors, gaat met Atterupgaard’s Orthilia haar wedstrijddebuut maken op het kerstconcours in Funen (Denemarken).

Korte carrière onder Kirk Thinggaard

Agnete Kirk Thinggaard bracht Orthilia op een klein aantal wedstrijden uit in de internationale sport. Dat was in 2017 in Hagen in 2018 nam het duo deel aan twee internationale wedstrijden: in het voorjaar op CDI Herning en in het najaar in de Wereldbekerkwalificatie, eveneens in Herning. Daar werden ze toen veertiende in de Grand Prix.

EK en OS

Haar grootste successen boekte Orthilia onder Fiona Bigwood. Zo nam het duo deel aan het EK van 2015 in Aken. Daar maakten ze deel uit van het Britse zilveren team en in de Grand Prix Spécial werden ze negende. Het jaar daarop waren ze er ook bij op de Olympische Spelen van Rio. Begin 2017 verkocht Bigwood haar topmerrie aan Kirk Thinggaard.

