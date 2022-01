Onenigheid tussen Europees kampioen Moritz Treffinger en regionale federatie

Voormalig Europees kampioen bij de pony's Moritz Treffinger en de regionale federatie van de Duitse deelstaat Badem-Württemberg hebben onenigheid. De federatie verklaarde tegenover Eurodressage dat de ruiter, die met Standing Ovation en Superstition actief is bij de young riders, zichzelf en zijn paard bij het losrijden op het regionale kampioenschap in Meisenheim teveel druk oplegde.

Regionale coach Christoph Niemann werd door het begeleidende jurylid dat aanwezig was bij het losrijden, benaderd dat Moritz Treffinger zijn aandacht had getrokken. Het dressuur selectiecomité, dat bijeen kwam om de selectie voor de nationale kampioenschappen te bespreken, was van mening dat de ruiter zichzelf en zijn paard teveel druk oplegde. “Dat resulteerde in een niet altijd even harmonieuze vertoning bij het losrijden en in de ring.” De coach adviseerde de familie Teffinger meermalen om er wat minder druk op te leggen.

Terugkerend patroon

In de verklaring schrijft de federatie dat de jonge ruiter steeds in zijn oude patroon terugviel en dat de familie Treffinger daarom op beleefde, doch kritische wijze daarop is aangesproken. De federatie geeft eveneens aan dat ze Treffinger als een getalenteerde ruiter beschouwen en dat ze hem blijven supporten. Hoewel de ruiter al heeft voldaan aan de selectiecriteria voor de Duitse teamselectie dit jaar, heeft de familie Treffinger dit afgewezen.

Stapje terug

De ruiter zelf liet aan Eurodressage weten dat hij de afgelopen drie jaar steeds meer aan zichzelf is gaan twijfelen. “Ik legde mezelf steeds meer en meer druk op, dus het ging niet langer goed met me. Daarom heb ik er voor gekozen om dit jaar niet in het team te rijden.” Hij wil dit jaar een paar mooie wedstrijden rijden, zonder zichzelf daarbij druk op te hoeven leggen.

Lees hier het hele artikel.

Bron: Eurodressage