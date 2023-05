Ongeluk kost Noors WEG-paard Tobajo Pik Disney het leven

Het internationale dressuurpaard Tobajo Pik Disney (Tobajo Picez x Walt Disney I) is overleden. De Noors-gefokte hengst nam met Trude Kasparek Hestengen deel aan de Europese kampioenschappen in Aken (2015) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014). In 2013 en 2015 werd hij Noors kampioen. Tobajo Pik Disney is 18 jaar oud geworden. Wat voor ongeluk hem het leven heeft gekost, is niet bekend gemaakt.

De door Tormod Bakke Johnson gefokte Pik Disney werd op vijfjarige leeftijd kampioen op de NWB Hengstenkeuring in Vestfold. Datzelfde jaar werd hij verkocht aan de familie Hestengen. In 2011 reed Hestengen de hengst op het WK Jonge Dressuurpaarden, waar ze in de troostfinale voor zesjarigen negende werden. In het voorjaar van 2013 volgde hun internationale Lichte Tour-debuut en dat najaar volgde de overstap naar het hoogste niveau.

Successen

Hestengen en Pik Disney vertegenwoordigden Noorwegen op de WEG in Caen en het EK in Aken. Op het EK werden ze in de Grand Prix Spécial 24e. Daarnaast wonnen ze de Bungaard Byg Cup, behaalden meerdere klasseringen in vier- en vijfsterren Grand Prix-wedstrijden en werden in 2013 en 2015 Noors kampioen.

Verkoop

In 2015 werd de hengst verkocht aan Christinelund Dressage, waar stalamazone Sofie Lexner de teugels overnam. In 2016 reden ze een aantal Inter II- en Grand Prix-wedstrijden in Denemarken en Zweden en twee jaar na de aankoop volgde hun gezamenlijke internationale debuut. Een blessure en de zwangerschap van Lexner hielden hen echter enige tijd uit de ring. In 2018 volgde in Falsterbo het rentree en een maand later scoorden ze 72% in de Grand Prix. Dat was in verband met een terugkerende blessure echter zijn laatste concours.

Bron: Eurodressage