Online proeven tellen bij KFPS mee voor Sportpredicaat

Voor het verkrijgen van het Sportpredicaat bij het KFPS mogen ook online beoordelingen meegenomen worden. Maximaal twee van de vijf proeven met een score van minimaal 60% mogen dan behaald worden via een online beoordeling. Deze regeling geldt voor alle Friese paarden in de dressuur.

Het Sportpredicaat verdienen Friese paarden in de dressuur wanneer ze minimaal vijf keer 60% hebben gehaald in de klasse Z1 of hoger. Door de wedstrijdstop in verband met Covid-19 bleek dit vooral voor drachtige merries een behoorlijke beperking op te leveren.

Tijdelijke regeling

Het KFPS heeft besloten de regeling tijdelijk aan te passen om deze paarden in de gelegenheid te stellen het Sportpredicaat te halen. De regeling is van kracht tot het moment dat er weer wedstrijden of meetmomenten georganiseerd mogen worden.

Bron: Phryso