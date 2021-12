Ook geen Louisdor finale voor Dedale de Hus

Malin Wahlkamps Dedale de Hus OLD zal niet aan de start verschijnen in de finale van de Louisdor-Preis over twee weken in Frankfurt. De negenjarige zoon van Don Juan de Hus gaat terug naar zijn Japanse eigenaar Masahiro Kosaka. Een paar dagen geleden trok Isabell Werth ook al Superb (v. Surprice) terug voor de finale. Quietschbunt (v. Quaterback) die door Leonie Richter werd gereden is de derde afvaller.

Malin Wahlkamp schreef gisteren op Facebook: “Bedankt Dedale de Hus OLD dat ik je ruiter mocht zijn, het is zo’n gave reis geweest met jouw. Nu gaat zijn reis verder met zijn eigenaar Mr Kosaka.” Wahlkamp was in 2020 al met Dedale de Hus finalist in de Nürnberger Burg-Pokal. Dit voorjaar won de Zweedse de eerste kwalificatie voor de Louisdor. In Hagen liep het paar naar 74,67%.

Dedale terug bij eigenaar Kosaka

Eigenaar Masahiro Kosaka heeft echter besloten Dedale de Hus bij Malin Wahlkamp weg te halen en hem bij zijn trainer Christoph Koschel onder te brengen. Kosaka vertrekt in de winter naar Florida om op de tour in Wellington mee te rijden.

Quietschbunt verkocht

Ook Leonie Richters Quietschbunt kan niet starten in de finale van de Louisdor. De zoon van Quaterback is verkocht naar Australië.

Als vervangers zijn Florine OLD (v. Foundation) en Silberstern (v. Silbermond) opgeroepen. De negenjarige Florine wordt gereden door Bianca Nowag. Annabel Frenzen zit in het zadel van de negenjarige Silberstern.

