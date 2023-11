Otto Lörke-Preis voor Fendi en Thiago GS

Op de German Masters in Stuttgart is 'de Otto-Lörke-Preis' gewonnen door Fendi (v.Franklin), gereden door Sönke Rothenberger, en Thiago GS (v.Totilas) met in het zadel Matthias Alexander Rath. De Otto Lörke Prijs is een prijs voor jonge, veelbelovende dressuurpaarden die niet ouder zijn dan tien jaar.

Voor beide ruiters was het niet de eerste keer dat ze deze prijs in ontvangst namen. In 2015 ontving Rothenberger de prijs met de ruin Cosmo (v.Van Gogh), waar Rath hem vorig jaar nog won met de Desperados- zoon Destacado FRH.

Fendi

Fendi is een negenjarige ruin die nu vier jaar onder het zadel is van Sönke Rothenberger. In april van dit jaar won het duo hun debuut in een viersterren Grand Prix met 77,152%. Een paar maanden eerder wonnen ze de finale van de ‘Louisdor Prize’ met een nieuw record van 79,90%.

Thiago GS

Met de tienjarige hengst Thiago GS heeft Matthias Alexender Rath al enkele internationale successen geboekt. Dit jaar maakte het duo deel uit van het Duitse team op de Europese kampioenschappen dressuur in Riesenbeck, waarbij ze met het team zilver wonnen.

Bron: Horses.nl/ St.Georg