P.S.I. Award voor Jürgen Koschel

Jaarlijks worden op de P.S.I. Auktion awards uitgereikt aan mensen die uitzonderlijk gepresteerd hebben of hebben bijgedragen aan de paardensport. Dit jaar werd de bekende trainer en voormalig succesvol dressuurruiter Jürgen Koschel gehuldigd voor zijn levenswerk.

In zijn carrière als dressuurruiter verzamelde Koschel, die afgelopen zomer zijn 75e verjaardag vierde, meer dan negenhonderd (!) overwinningen en plaatsingen met meer dan honderd verschillende paarden, van rijpaard-proeven tot en met Grand Prix-niveau. Zijn laatste wedstrijd reed hij in 1997 met de merrie Amica Farina (v. Ahorn Z). Maar minstens zo succesvol was Koschel als trainer.

Jürgen Koschel in het zadel van Aperol. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Nederlandse bondscoach

Al in 1984 begeleidde hij Kyra Kyrklund en het Finse team op de Olympische Spelen in Los Angeles en vier jaar later ook in Seoul. Vanaf 1994 begeleidde hij het Spaanse dressuurteam, dat zich twee jaar later voor het eerst voor de Olympische Spelen kwalificeerde. Daarna nam Koschel de rol van bondscoach van het Nederlandse dressuurteam op zich. Hij begeleidde het Nederlandse team op de Spelen in Sydney (2000) naar teamzilver en individueel goud voor Van Grunsven. In 2002 verhuisde Koschel naar Zwitserland, waar hij ook werd aangesteld als bondscoach. Met hen was hij in 2004 aanwezig op de Spelen in Athene.

Jürgen Koschel met het Nederlandse dressuurteam op de Olympische Spelen in Sydney. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Terug naar Duitsland

In 2007 keerde Koschel weer terug naar Duitsland, waar hij werd aangesteld als trainer voor het DOKR (Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei). In 2016 ging hij de U25 Grand Prix-ruiters begeleiden en daarnaast coachte hij onder andere Kristina Bröring-Sprehe. Hij werd in 2016 onderscheiden met het Deutschen Reiterkreuz in zilver. De laatste vijf jaar gaf Koschel dressuurtraining aan het Duitse eventingteam. Dit jaar was hij in Tokio voor de achtste keer als trainer op Olympische Spelen aanwezig. Koschel heeft samen met zijn zoon Christoph een trainingsstal.

Bron: St. Georg