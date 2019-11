Patrik Kittel in FEI Dressuurcomité

Patrik Kittel maakt voor een periode van vier jaar deel uit van het FEI Dressuurcomité. Vorig jaar stond de ruiter al op de nominatielijst, maar toen viel de keuze op Beatriz Ferrer-Salat. De Zweedse ruiter is blij dat hij nu wel is gekozen. "Ik wil een bijdrage leveren door de sport nog populairder en interessanter te maken".

De FEI is van mening dat Kittel daar al goed mee onderweg is. In een persbericht brengt de FEI naar voren dat Kittel niet alleen vier paarden in de FEI Wereldranglijst heeft, maar de dressuursport al verder heeft ontwikkeld als organisator van de Saab Top 10 Dressage in Stockholm.

Positief beeld creëren

“Hier deel van uitmaken is een directe link tussen de sport en de FEI”, vertelt Kittel. “Ik wil graag een positief beeld van onze sport creëren.”

Bron: Tidningen Ridsport