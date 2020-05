Patrik Kittels Olympische troef Deja met pensioen

Patrik Kittel stuurt Deja (Silvano x Don Schufro) met sportief pensioen. De merrie blesseerde zich na een dubbele overwinning op CDI Falsterbo 2018 thuis in het weiland. Een lang revalidatietraject volgde, maar de SWB-gefokte merrie werd niet meer de oude. Om die reden wordt ze nu 'fulltime moeder'.

“Zoveel geweldige herinneringen. Deja, the one and only.. Haar persoonlijkheid en bereidheid tot werken zijn niet kort te omschrijven. Helaas konden we haar na haar ongeluk in de wei niet meer volledig aan het werk krijgen. Omdat ze zoveel voor mij en Marie Haward gedaan heeft, hebben we besloten haar fulltime moeder te laten worden”, schrijft Kittel.

Rio

Onder Kittel nam Deja in 2015 deel aan de Europese kampioenschappen in Aken en een jaar later aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar liep ze naar de zestiende plaats in de kür op muziek. Daarnaast won ze meerdere internationale rubrieken.

Fokkerij

Na haar ongeluk in 2018 werd Deja via embryotransplantatie ingezet voor de fokkerij. Eerder in 2008 werd haar dochter Diva geboren. De Richfield-dochter werd door Kittels vrouw Lyndal Oatley internationaal Lichte Tour gereden.

