Paula Hervás Garcia nieuwe stalamazone bij Gestüt Sprehe

Na het vertrek van Beatrice Arturi heeft Paula Hervás Garcia het team van Gestüt Sprehe versterkt. De 27-jarige Spaanse amazone heeft onder meer de teugels van Trakehner-kampioen Eichenkönig overgenomen.
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Arturi Vertrek Beatrice
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Horses.nl Bron:
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