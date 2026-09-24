Paula Hervás Garcia nieuwe stalamazone bij Gestüt Sprehe

Savannah Pieters
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Paula Hervás Garcia nieuwe stalamazone bij Gestüt Sprehe featured image
Paula Hervas Garcia met Deflorino. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Na het vertrek van Beatrice Arturi heeft Paula Hervás Garcia het team van Gestüt Sprehe versterkt. De 27-jarige Spaanse amazone heeft onder meer de teugels van Trakehner-kampioen Eichenkönig overgenomen.


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