Pavo Cup-kampioene My Precious onder het zadel bij Bennet Conn

De Ferguson-dochter My Precious, in 2021 kampioene van de Pavo Cup voor vijfjarigen, werd in het najaar van 2022 verkocht naar de Verenigde Staten. De inmiddels zevenjarige merrie is nu opgedoken onder het zadel van de in Duitsland gevestigde Australische ruiter Bennet Conn. Conn deelde gisteren de eerste video van de merrie, die voorheen met Kirsten Brouwer furore maakte in de dressuursport.

“De zevenjarige Precious begint wat sterker te worden in het verzamelde werk en een aantal oefeningen voor de Lichte Tour. Deze merrie heeft een hart van goud en ik ben er zeker van dat ze met wat meer tijd soepeler en sterker wordt en ze veel kansen in de sport gaat krijgen. Ik weet dat er nog veel werk te doen is, maar het wow-gevoel dat ze geeft is fantastisch”, aldus Bennet Conn op social media.

