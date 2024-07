Pavo Cup-reservekampioen Imagine plotseling overleden

Voormalig Pavo Cup-reservekampioen Imagine (Dream Boy x Jackson) is onverwachts overleden. De merrie, die met Bart Veeze uiterst succesvol was en twee jaar achtereenvolgend deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden, is slechts elf jaar oud geworden. Een aneurysma werd de merrie fataal.

Met Bart Veeze werd Imagine twee keer reservekampioen in de Pavo Cup en ze werd een keer derde. De merrie, die 92 punten behaalde voor haar IBOP, won daarnaast de Subli Cup en schopte het op vijf- en zesjarige leeftijd tot de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden. Op zevenjarige leeftijd werd ze ook geselecteerd voor het WK, maar dat ging toen niet door in verband met corona.

Ruim 71% in PSG-debuut

Vorig jaar maakte de merrie na een afwezigheid van drie jaar haar rentree tussen de witte hekjes en won met een score van ruim 71% haar Prix St. Georges-debuut. Veeze vertelde toen aan Horses.nl dat de merrie er door een moeilijk te vinden blessure een tijd uit had gelegen. “Haar eigenaar Theo Driessen heeft haar al die tijd wel bij mij op stal laten staan en er zijn ook embryo’s gespoeld, maar het was natuurlijk enorm jammer. Imagine was als jong paard de beste merrie van Nederland en we hebben in de tijd van haar blessure echt heel erg gehoopt dat het weer goed kwam. Ik ben de eigenaar ontzettend dankbaar dat ze al die tijd bij mij op stal is blijven staan”, aldus Veeze vorig jaar.

Veulens

In 2022 kreeg Imagine via embryotransplantatie twee hengstveulens van Driessens Grand Prix-hengst Imposantos. Dit jaar werd er een merrieveulen van O’Toto van de Wimphof geboren. “We zullen haar nooit vergeten”, aldus Theo Driessen.

Bron: Horses.nl