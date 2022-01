Pavo Cup-topper Fenix duikt op in Florida

Nadat het de laatste tijd stil was rondom Fenix (Vivaldi x Houston) dook de inmiddels 12-jarige KWPN-ruin onlangs op in Florida. De voormalige Pavo Cup-topper, die onder Emmelie Scholtens tweede werd bij de vierjarigen en zowel bij de vijf- als de zesjarigen won, loopt onder Christoph Koschel op het Global Dressage Festival in Wellington. Het duo won afgelopen zondag met 72,058% een nationale rubriek Prix St. Georges.

Naast de successen in de Pavo Cup namen Emmelie Scholtens en de door H. Germs uit Midwolde gefokte Fenix deel aan het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Verden. In de kleine finale bij de vijfjarigen werden ze toen zesde. Bij de zevenjarigen was het duo goed op weg richting het WK maar toen besloot Scholtens de ruin voor de laatste selectie terug te trekken. Ze vond de Vivaldi-zoon nog niet klaar, met name voor de finaleproef.

Weg bij Scholtens

Sinds 2015 is de Japanse Grand Prix-ruiter Masihiro Kosaka, die ook Theo Hanzons Eddieni (v. Johnson) kocht, eigenaar van Fenix. Nadat hij Fenix eerst nog een tijd bij Scholtens in training liet staan, verhuisde Kosoka al zijn paarden naar de stallen van Patrik Kittel. Onder stalamazone Mahlin Wahlkamp-Nilsson keerde Fenix in 2020 terug in de sport en won toen het debuut in de Duitse S* (ZZ-Zwaar) met 71,508%.

Beurt aan Koschel

In het najaar van 2021 besloot Kosaka te verkassen naar Christoph Koschel, die ook actief is als teamtrainer van de Japanse dressuurruiters. Nu heeft is het de beurt aan Koschel om Fenix uit te brengen in de sport. Het duo reed afgelopen zondag onder slechte weersomstandigheden. Daarna plaatste Koschel, die een fout kreeg in de serie om de drie, een filmpje van het overstroomde terrein. “Maar Fenix trotseerde de plotselinge storm”, aldus Koschel op social media.

Uitslag

