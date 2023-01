Pavo Cup-topper Filegra naar Lena Waldmann

Op de Agravis Cup in Münster verscheen de KWPN-merrie Filegra (Zhivago x Tango) onder het zadel van Lena Waldmann in de ring. De door J. Honcoop gefokte merrie liep in de nationale Lichte Tour-rubriek naar de overwinning met 72,579% en met 70,965% naar de derde plaats in de Intermédiaire I. Filegra was in 2015 de beste merrie in de Pavo Cup voor vijfjarigen.

Filegra liep zich op driejarige leeftijd voor het eerst in de schijnwerpers en ontving op de Centrale Keuring van Zuid-Holland een ticket voor de Nationale Merriekeuring. Datzelfde jaar liep ze in Vlaardingen een goede IBOP met 85 punten en werd ze tweede in de VWF Prinsenstad Dressuur. Het jaar daarop overtuigde ze met de vierde plaats in de VSN Trofee en de derde plaats in de President Dressage Cup, toen gereden door Sanne Verzendaal. Op vijfjarige leeftijd liep de merrie met Gerdine Maree naar de zesde plaats in de Pavo Cup-finale en won daarmee de titel beste merrie.

Meerdere ruiterwissels

In oktober 2015 verhuisde de merrie naar Duitsland. Daar maakte ze in 2018 haar internationale Lichte Tour-debuut onder het zadel van Hendrik Lochthowe. In 2019 reed Tabea Schroer één internationale junioren-wedstrijd met de merrie en in 2020 volgde één internationale start bij de young riders. Na Schroer werd Filegra korte tijd gereden door Eyal Zlatin en Ann-Kathrin Lindner. Inmiddels staat de merrie sinds afgelopen najaar bij Waldmann op stal.

Bron: Horses.nl