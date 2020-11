Petra van Esch neemt afscheid van GP-paard Fiji

Petra van Esch vormt niet langer een combinatie met Fiji (Florencio x Climax). De amazone was met de thuisgefokte Florencio-zoon succesvol in de Grand Prix. De twaalfjarige ruin gaat zijn carrière voortzetten in Japan.

Petra van Esch bracht Fiji uit in de Subtop en in de internationale sport. In 2017 en 2018 kwam het duo uit in de internationale Lichte Tour in Neumünster en Hagen. In 2019 volgde het internationale Grand Prix-debuut in Randbøl en afgelopen juli reden ze hun laatste internationale wedstrijd in Hagen.

Volle broers

Fiji is één van de drie zelfgefokte volle broers die Petra van Esch opleidde naar de Grand Prix. Fido Dido werd in 2017 verkocht aan Theodora Livanos en momenteel heeft Van Esch nog de beschikking over Fifty Fifty.

