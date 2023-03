Pidgleys Hilus MHB terug naar Denemarken

Het internationale Lichte Tour-dressuurpaard Hilus MHB is weer terug op Deense bodem. De Johnson-zoon van de familie Pidgley werd vorig jaar uitgebracht door Charlotte Dujardin.

Inmiddels staat Hilus MHB bij Andreas Helgstrand op stal. Stalruiter Eric Guardia Martinez brengt de ruin aankomend weekend aan start in de Intermédiaire II in Aarhus.

Van Dufour naar Dujardin

Hilus MHB nam in 2018 met amazone Mikaela Alderin Danielsson deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Daarna zette de familie Pidgley de Zweeds gefokte ruin bij Cathrine Dufour op stal. Na een paar starts op nationaal Lichte Tour-niveau, werd hij naar Groot-Brittannië gehaald. Daar nam Annabella Pidgley de teugels van de ruin over, maar na één internationale start bij de junioren met 69% in de landenproef en uitsluiting in de individuele proef, werd hij ondergebracht bij Dujardin.

De Britse topamazone reed hem vorig jaar in hun gezamenlijk Lichte Tour-debuut al naar scores richting de 75% en niet lang daarna werd de combinatie nationaal kampioen in de Prix St. Georges. Ook het internationale verliep met twee overwinningen succesvol.

Bron: Horses.nl/Dressprod