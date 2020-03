Pilot jeugdrubrieken dressuur krijgt vervolg en introductie 12-jarigen met paard

De pilot jeugdrubrieken voor dressuurwedstrijden komt terug. De start van de pilot in 2019 bleek een groot succes. Ruiters en wedstrijdorganisaties waren enthousiast over de nieuwe indeling die zorgt voor meer sportplezier tussen leeftijdsgenootjes en een eerlijkere concurrentiestrijd. Met deze nieuwe rubrieken hoopt de KNHS de wedstrijdsport nog leuker te maken. Nieuw in 2020 is dat in de leeftijdsrubrieken vanaf 12 jaar ruiters ook met een paard mogen deelnemen.

De nieuwe pilotwedstrijden jeugdrubrieken gaan van start in heel Nederland. De rubrieken worden uitgeschreven op leeftijd van de ruiter en de hoogte van de pony of het paard speelt geen rol meer. Ook met een paard kun vanaf 1 april deelgenomen worden in de leeftijdsrubrieken vanaf 12 jaar. Het doel is om kinderen met hun eigen leeftijdsgenootjes te laten rijden. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten namelijk in dezelfde leer- en ontwikkelingsfase en hebben een motoriek die past bij hun leeftijd. Bovendien leidt het tot meer plezier in het sporten waardoor ze paardrijden langer leuk blijven vinden. De klassenindeling blijft wel hetzelfde. De kinderen blijven dus gewoon rijden in de klasse waar ze nu ook in rijden met dezelfde proeven. De winstpunten die zij behalen in de jeugdrubrieken tellen gewoon mee.

Stuk eerlijker

Vorig jaar werden verschillende pilotwedstrijden dressuur uitgeschreven en de 13-jarige Skye Plasman deed er aan drie mee. Ze vertelt over haar ervaringen: “De eerste pilotwedstrijd waar ik meereed in de nieuwe leeftijdsrubriek was in Werkendam. Ik vond het heel leuk om hier aan deel te nemen. Het was fijn om in de uitslag te staan naast mijn eigen leeftijdgenootjes. Het is een stuk eerlijker als je tegen ruiters van je eigen leeftijd kunt rijden.”

Andere motoriek en handigheid

Haar moeder Anqelique vult aan: “De wedstrijd in Werkendam hebben we zeker als heel positief ervaren. Het was leuk om te zien dat er ook gewoon een B-pony tussen de D-pony’s meereed in de rubriek 12 tot 14 jaar. Voor ons zijn de nieuwe rubrieken zeker een uitkomst omdat Skye altijd tegen grotere kinderen moest rijden. Skye kwam steeds een klasse hoger waardoor ze op wedstrijd vaak tegen wat oudere kinderen uitkwam. Je merkt gewoon dat kinderen van verschillende leeftijden een andere motoriek en handigheid hebben. Plus dat ruitertjes steeds meer ervaring krijgen als ze ouder worden. Ik ben daarom zeker een voorstander van de nieuwe jeugdrubrieken op leeftijd. De andere twee wedstrijden in Someren en Breda kenden jammer genoeg niet zoveel deelname in de klasse Z waardoor er toch rubrieken moesten worden samengevoegd. Als de rubrieken nu meer bekendheid zouden krijgen en de deelname groter wordt, dan is samenvoegen hopelijk niet meer nodig. Dan komen de rubrieken pas echt goed tot zijn recht.”

Jeugdrubrieken

Ruiters kunnen zich voor de jeugdrubrieken dressuur online inschrijven via de wedstrijdkalender in Mijn KNHS. In de wedstrijdkalender staat aangegeven welke wedstrijden deelnemen aan deze pilot. Voor de ponywedstrijden worden de rubrieken uitgeschreven in de volgende leeftijdsgroepen:

Jeugd onder 9 = JO9 deelname mogelijk 6 t/m 8 jaar, deelname alléén met pony

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 9 t/m 11 jaar, deelname alléén met pony

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar, deelname met pony en paard

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar, deelname met pony en paard

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.

Bron: KNHS