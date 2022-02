Portugees High Performance Program met nieuwe ambities richting Parijs 2024

Het Portugees High Performance Program (HPP) gaat met nieuwe ambities en doelen richting de Olympische Spelen in Parijs. Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden en het team heeft er nieuwe comitéleden bij gekregen. De benoeming van een nieuw technisch dressuurcomité stelt het HPP in staat om meer structurele veranderingen in de Portugese dressuursport te stimuleren.

Het dressuurcomité wordt voorgezeten door Frederico Pinteus en bestaat verder uit voormalig internationaal ruiter Manuel Neves, Mário Galiza Mendes en internationale Grand Prix-ruiter Nuno Palma Santos. De commissie heeft tot dusver al een aantal projecten uitgevoerd. Zo herschreven ze alle nationale proeven om een consistentere voorbereiding op de internationale FEI-proeven te bieden en organiseerden ze zes juryseminars.

Acceptatie en samenwerking

Voorzitter Frederico Pinteus liet aan Eurodressage weten dat ze ‘gehoorzaamheid’ en ‘Submission’ in het reglement hebben aangepast naar ‘acceptatie en samenwerking’. “Sommige mensen zullen misschien zeggen dat we met woorden spelen, maar als we willen dat onze sport groeit, kunnen we de ontwikkelingen in de samenleving niet negeren. We moeten altijd op zoek zijn naar manieren om de concurrentie voor te blijven.”

Observatie

De voormalig Grand Prix-amazone Kyra Kyrklund blijft aan als trainer voor de senioren en Grand Prix U25. Het programma begint op 2 en 3 februari met een trainingssessie en op 4 februari met een observatie voor de aspirant Grand Prix-ruiters. Naar aanleiding hiervan wordt een longlist met combinaties opgesteld die in aanmerking komen voor het HPP.

Iedereen krijgt kans

Waar bijvoorbeeld Denemarken er voor koos om geen bondscoach meer te hebben, kiest Portugal voor een echte teamspirit. “Het nieuwe bestuur zet zich echt om in iedereen het beste naar boven te halen, we geloven dat dat de manier is om het niveau te verbeteren. We geloven niet in een ‘ieder voor zich’ houding. We pleiten er daarnaast sterk voor dat alle ruiters die zich echt inzetten en er voor willen gaan, een kans moeten krijgen.”

Bron: Eurodressage