Portugees kampioen Imperador dos Cedros naar Fie Skarsoe

Fie Skarsoe heeft de teugels van Imperador dos Cedros (Rubi AR x Hostil) van de Portugese Grand Prix-ruiter Vasco Mira Godihno overgenomen. De achtjarige Lusitano-hengst won vorig jaar het Portugees kampioenschap voor zevenjarige dressuurpaarden.

Fie Skarsoe begon onlangs weer een samenwerking met haar voormalig trainer Jean Bemelmans. De Luxemburgse amazone wil haar nieuwe aanwinst samen met Bemelmans richting de Grand Prix werken.

Succesvolle start

Imperador dos Cedros maakte op vijfjarige leeftijd zijn internationale debuut in de rubriek voor jonge dressuurpaarden op CDI Alter do Chão en liep daarna nog een drietal internationale wedstrijden, waarvan hij alle proeven waaraan hij deelnam won.

Liefde op het eerste gezicht

De hengst is nu aangeschaft door Lusitano-liefhebber Manon Ackermann. “Toen we Imperador tegenkwamen, was het liefde op het eerste gezicht. De perfecte match voor Manon en mij”, aldus Skarsoe aan Eurodressage.

Bron: Eurodressage