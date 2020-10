Primeval Brittsion (14) wordt fokmerrie

Er is een eind gekomen aan de sportieve carrière van Primeval Brittsion (Sir Donnerhall x Krack C). De merrie was succesvol in de internationale sport onder Zoë Kuintjes. Brittsion gaat bij familie Van der Oord ingezet worden voor de fokkerij en keert daarmee terug naar haar geboortegrond.

Brittsion werd gefokt door familie Van der Oord en op veulenveiling Prinsjesdag voor 20.000 euro verkocht aan Dirk Kat. Derk Schekkerman reed de merrie in de Subtop in de Lichte Tour.

Internationale successen

Vervolgens bracht Zoë Kuintjes Brittsion succesvol uit bij de junioren en daarna de young riders. Op hun erelijst staan onder andere overwinningen in Compiègne, Waregem, Le Mans en Saumur. Hun laatste internationale wedstrijd was vorig jaar juni in Exloo. Daar scoorde het duo in alle drie de proeven boven de zeventig procent (70,490% in de landenproef, 71,373% in de individuele proef en 75,245% in de kür) en werden ze aangewezen als eerste reserve voor het EK in Italië.

Junioren

Sinds afgelopen voorjaar zat Jade Boots in het zadel van Brittsion. Zij bracht de 14-jarige merrie een aantal keer uit bij de junioren. Hun laatste wedstrijd, begin deze maand in Wormerveer, sloten ze winnend af.

Aangewezen hengsten

Familie Van der Oord fokte Brittsion uit Unassion (Krack C x Jazz). Uit deze merrie fokten zij ook de aangewezen hengst Linvasion (v. Sir Donnerhall) en de premiehengst Mansion (v. Totilas) die momenteel deelneemt aan het KWPN verrichtingsonderzoek.

Bron: Horses.nl