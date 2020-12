‘Professor’ Happy Feet verder onder Robin Dicker (12)

Eerder deze maand werd bekend dat Happy Feet (Tuschinski x Animo) niet langer een combinatie vormt met Kebie Raaijmakers. Nu heeft eigenaresse Linda van Woudenberg een nieuwe amazone gevonden voor haar meervoudig Europees kampioen bij de Children. Dat is de twaalfjarige Robin Dicker.

Robin Dicker uit Harskamp traint al langer bij Joyce Heuitink en gaat ook met Happy Feet bij Heuitink trainen. De nieuwe combinatie werd tot stand gebracht door Rianne van Dulst, de moeder van Anniek van Dulst die Henderson Hilton (v. Johnson) van Linda van Woudenberg te rijden heeft.

Kort lijntje

“Ik hecht veel waarde aan de vriendschap met Rianne en vond het fijn om dit avontuur aan te gaan. Doordat Anniek Henderson Hilton van ons rijdt, konden we de lijn kort houden En omdat Joyce deze combinatie ook traint was deze optie heel mooi”, legt Linda van Woudenberg uit.

Duizend procent

Robin Dicker komt uit een paardengezin en is de dochter van is Myra Glaser en haar man Jeroen Dicker van Lindenburg Sporthorses. “Myra en Jeroen staan er duizend procent achter dat hun dochter dit avontuur aangaat en het klikte meteen super goed tussen Robin en Happy Feet.”

Geen Juniorenpaard

Vorige amazone Kebie Raaijmakers hoopte met Happy Feet de overstap te kunnen maken naar de Junioren maar zo ver kwam het niet. “Happy is geen Juniorenpaard, daarvoor is hij te klein. Het is echt een pony en daarom komt hij beter tot zijn recht bij de Children”, vervolgt Van Woudenberg. “Robin is twaalf jaar en de leeftijd speelde voor ons een grote rol zodat Happy weer een paar jaar bij dezelfde amazone kan blijven. Maar het belangrijkste was een vijf sterren huisje. Bij haar familie is het allemaal goed voor elkaar.”

Vier EK’s

Happy Feet heeft een enorme staat van dienst en werd daarmee ‘professor’ genoemd. Zo presteerde de E-pony onder meerdere amazones in de nationale en internationale sport en nam hij deel aan maar liefst vier EK’s. “Wat deze pony in zijn mars heeft is echt onbeschrijfelijk en volgend gaat hij zijn carrière bij de Children voortzetten met Robin.”

Bron: Horses.nl