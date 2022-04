Project ‘Eigenaar zoek Ruiter’ houdt open dag op Stal De Mersken

De werkgroep Eigenaar zoekt Ruiter Noord-Nederland organiseert op 3 april (morgen) een open dag op Stal De Mersken in Siegerswoude. Deze open dag is gevuld met verschillende clinics (met onder andere Nella Bijlsma, Heleen de Haas en Kim Jacobi).

Eigenaar zoekt Ruiter heeft tot doel om optimale matches te maken tussen paarden/pony‘s van verschillende stamboeken en ruiters/amazones in de diverse disciplines en op elk niveau. Fokkers en eigenaren worden gefaciliteerd door het koppelen van hun paarden en pony’s aan passende ruiters/amazones, die op hun beurt worden begeleid door professionals.

Fokkers en ruiters bij elkaar brengen

In maart 2020 is er een enquete gehouden door een enthousiaste werkgroep of er behoefte is onder de ruiters en fokkers om ze bij elkaar te brengen. Ongeveer 800 ruiters en 400 (kleine) fokkers reageerden postitief en zo is er eerst in Friesland een pilot gedraaid. Groningen en Drenthe volgden ook met een pilot. De pilot was een succes en is het hele plan uitgewerkt en in gang gezet.

Eigenaar zoekt ruiter is opgezet omdat er veel behoefte vanuit de fokkers is om hun paard verder op te leiden in de dressuur, springen of een Ibop te laten doen. Ook voor recreatief rijden zijn er aanmeldingen. Momenteel zijn er al 95 paarden geregistreerd die een ruiter zoeken.

Open dag

Stal de Mersken in Siegerswoude heeft zondag 3 april de prachtige accommodatie beschikbaar gesteld om een open dag te houden. Zo kunnen de eigenaren, ruiters en sponsors elkaar ontmoeten. Ook zijn er diverse stands aanwezig en een hapje en een drankje ontbreken natuurlijk ook niet. De toegang is gratis en de dag begint om 10.00 uur. Nella Bijlsma geeft een springclinic en Kim Jacobi en Heleen de Haas gaan de dressuurclinics geven.

