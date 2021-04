De vierjarige pony Diamonds Showtime (v. Diamond Touch NRW) heeft de stallen van Danica Duen verlaten. De hengst gaat zijn carrière voortzetten met de negenjarige Nederlandse Jaclynn Otten. De amazone probeerde Diamonds Showtime afgelopen zondag uit en was meteen verliefd.

Diamonds Showtime was de premiehengst en publiekslieveling op de Ponyforum-keuring in 2019. Hij was ook de veilingtopper met 44.000 euro.

Bron: Horses.nl/Facebook