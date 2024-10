Na twee jaar afwezigheid in de dressuursport is het Grand Prix-paard Quantum Vis MW weer terug in de wedstrijdring te vinden. De Quaterback-zoon liep onder de Pool Pawel Dabrowski, een leerling van Isabell Werth, naar 63,728% in de Intermediair II op een internationaal evenement in Wickrath.

De inmiddels vijftienjarige ruin genoot zijn opleiding onder Diederik van Silfhout, die hem tot en met de klasse ZZ-Zwaar uitbracht. Op jonge leeftijd was de Hannoveraanse hengst al succesvol: in 2017 werd hij onder Matthias Bouten derde in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Daarna nam Dorothee Schneider de teugels over, onder wie hij de overstap maakte naar de Grand Prix. De combinatie pakte in 2019 de vierde plaats in de finale van de Louisdor Preis.

Lisa Müller

In 2020 reed Schneider nog één keer de ring binnen met Quantum Vis MW, waarna de Duitse amazone Lisa Müller plaats nam in het zadel. Tot juli 2022 bracht ze de hengst uit op Grand Prix-niveau en daarna werd het stil rondom de Quarterback-zoon. Nu is hij dus weer terug in de wedstrijdring te vinden.

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Dressprod