Reesink Horses vestigt eigen hengstenstation in Uden, Dinja van Liere vaste amazone

Reesink Horses uit Eibergen krijgt een tweede vestiging. Het bedrijf van Eugène, Annebeth en Bas Reesink vestigt een eigen hengstenhouderij op wat nu nog de dressuurstal van Yardena van Es is aan de Sonhofweg in Uden. Dinja van Liere krijgt daar haar eigen accommodatie en wordt de vaste amazone van de Reesink-hengsten.

“We hebben onze hengsten verdeeld staan over verschillende hengstenstations, de meesten in Duitsland”, vertelt Eugène Reesink. “We wilden graag alles op één plek samenbrengen om de talentvolle paarden zo goed tot hun recht te laten komen. We zijn overtuigd van de kwaliteit van onze hengsten en er komen uit de opfok nog hele aparte bij. We denken dat van de hengsten die wij in opfok hebben er een aantal zijn die tot de top van hun jaargang gaan behoren. Het is zinvoller om die zelf te exploiteren.”

Eigen plek

Maar zelf jonge, talentvolle dressuurhengsten ter dekking stellen, dat gaat alleen samen met een zeer goede, professionele ruiter of amazone. “Zo kwamen wij met Dinja van Liere in gesprek. Zij wilde graag een eigen plek en is ook overtuigd van onze hengsten. We hebben met haar de afspraak dat ze geen paarden van andere eigenaren meer aan zal nemen en straks alleen onze hengsten zal trainen en uitbrengen.”

Daarmee ontstaat een win-winsituatie. Reesink Horses investeert in een goed geoutilleerde accommodatie die Dinja als de hare kan gebruiken, met alle paarden op één plek en veel talent op stal. En Reesink Horses heeft zich nu verzekerd van een topamazone, die als geen ander een talentvolle hengst uit de verf kan laten komen.

Hengsten in actie

“Als hengsteneigenaar kan je tegenwoordig niets zonder een topruiter of -amazone”, zegt Bas Reesink, de zoon van Eugène en Annebeth Reesink. “Fokkers willen de hengsten in actie zien en kiezen voor hengsten die het in de sport goed doen. Dan is het voor de hengstenhouder commercieel alleen zinvol als het ook echt goed is, de hengst én de manier waarop de hengst wordt gereden. Daarnaast is een eigen hengstenstation voor ons aantrekkelijk omdat je als eigenaar van een hengst al gauw meer dan de helft van de dekopbrengsten kwijt bent aan de pachter. Dat is begrijpelijk, de hengstenhouder moet ook ergens van leven, maar voor ons is het beter als we het zelf doen.”

Nederlandse fokkers

Bas verwijst naar de ontwikkelingen van de laatste jaren, waarbij de commercieel aantrekkelijke hengsten steeds meer geconcentreerd worden op enkele grote stations. “Wij moeten in die ontwikkeling mee, en willen kwaliteit leveren. Wij zullen ons in eerste instantie concentreren op de Nederlandse fokkers. Zij moeten goed worden bediend. Met internationale spermaverzending over grote afstanden gaat toch vaak wat mis voor de fokker. Dan is hun favoriete hengst op het juiste moment niet beschikbaar, of het sperma is van onvoldoende kwaliteit. Wij willen teleurstellingen voor de Nederlandse fokkers voorkomen.”

Aantal porties per sprong

Om daarnaast ook Duitse en Belgische fokkers goed te kunnen bedienen viel de keuze op het bedrijf in Uden. “Je kunt altijd maar een x-aantal porties van een sprong maken”, zegt Ginouque Schuurmans, die bij Reesink Horses het eerste aanspreekpunt is voor de fokkers. “Als een hengst in vijf landen populair is, krijg je snel problemen met de kwaliteit van het sperma. En een jonge hengst, die ook nog voor de sport getraind moet worden, wil je ook niet elke dag laten dekken.”

Bij de keuze voor Uden speelde ook een belangrijke rol dat de locatie voor Dinja geschikt was. “De ligging in het land was voor haar belangrijk en natuurlijk de faciliteiten. Ze moet er fijn kunnen trainen en werken.”

Actiever bij KWPN

Dus staan vanaf 2021 de Reesink-hengsten niet alleen bij Duitse topstations als Mathieu Beckmann, Ingo Pape, Westfalenhof, Hengststation Hoffrogge (Beatrice Buchwald) en Ferienhof Stücker (Fam. Wilbers), maar ook op het eigen dekstation van Reesink Horses in Uden. Bas Reesink: “We gaan dus ook een stel van onze Duitse hengsten aanbieden bij het KWPN en zullen ook actiever worden op de Nederlandse hengstenkeuringen.”

Komende winter vinden de verbouwingen plaats. “Alles wat nodig is voor een EU-dekstation moet nog worden gemaakt”, aldus Ginouque Schuurmans. “In Duitsland populaire hengsten als Vaderland, die nu nog bij Beckmann staat en hele goede veulens laat zien, moeten we natuurlijk ook in Duitsland kunnen aanbieden.”

Concurreren

Dinja van Liere neemt binnenkort al haar intrek op de accommodatie in Uden en gaat er ook wonen. De hengstenhouderij gaat vanaf het dekseizoen 2021 van start. Bas Reesink: “We willen blijven investeren in de opfok en heel goede jonge dressuurpaarden. Uiteindelijk willen we met iedereen kunnen blijven concurreren.”

Dinja van Liere: ‘M’n eigen ding kunnen doen’

Voor Dinja van Liere is de samenwerking met Reesink Horses een ‘unieke kans’ om de beschikking te krijgen over een eigen accommodatie. “Ik heb al verschillende pensionstallen meegemaakt en weet niet anders dan dat m’n paarden op verschillende plaatsen staan. Dan is het heel gaaf om iets voor mezelf te hebben, om alles naar eigen inzicht in te kunnen delen. Het is fijn om m’n eigen ding te kunnen doen en niet steeds met andere mensen rekening te moeten houden.”

Dinja vervolgt: “Ik reed al een stel hele leuke paarden van Reesink. Ik heb veel vertrouwen in de kennis en deskundigheid van Eugène en ze investeren veel in talentvolle jonge hengsten, dus daar gaan er ongetwijfeld nog een stel bij komen.”

Andere opdrachtgevers

Dinja van Liere kan in eerste instantie haar ‘eigen’ paarden blijven rijden, maar de afspraak is dat ze geen nieuwe paarden van andere opdrachtgevers zal aannemen. “Independent Little Me en Joop TC gaan mee naar Uden en ik blijf ook Hermès en Haute Couture rijden. Met die twee ben ik onlangs Inter II gestart, ik heb ze alles aangeleerd en ze kunnen nu ook alles. Dus die laatste stap naar de Grand Prix wil ik met hun ook zeker meemaken.”

Mooie samenwerking

“De accommodatie in Uden is de ideale plek voor mij”, besluit Dinja. “Voor mij is dit een belangrijke stap in m’n carrière. Dit wordt een hele mooie samenwerking, omdat dit goed is voor beide partijen.”

De fraaie accommodatie van Reesink Horses aan de Sonhofweg in Uden

Dinja van Liere neemt al op korte termijn haar intrek in de accommodatie

Bron: Horses.nl