Remy Bastings: ‘Vertrouwen belangrijker dan tot vervelens toe technisch oefenen’

Remy Bastings rijdt dit weekend met meerdere paarden op Indoor Friesland. In een interview met het internationale concours bekent de dressuurruiter eigenlijk niet zo'n grote dressuurfan te zijn. Ook vertelt Bastings over zijn manier van opleiden van jonge paarden, aan de fiets, voor de koets, aan het touw naast de koets, of hoe hij het zelf noemt: ouderwets.

“In tegenstelling tot wat veel mensen denken ben ik niet zo’n hele grote dressuurfan en de Team Challenge doe ik eigenlijk voor mijn sponsor. Ik heb er maar één en die ben ik heel dankbaar”, vertelt Remy Bastings. “Ik ben wel een hele echte, hele grote paardengek, paarden zijn mijn leven. Over dressuur, het is moeilijk de punten te behalen die je vindt dat je zou moeten krijgen. Vaak heb ik fijn gereden en vallen de punten tegen. De Team Challenge geeft overigens wel een ander aspect aan de dressuur. Het is goed voor het contact met je collega’s en brengt een bepaald fanatisme, je wilt het voor elkaar goed doen. Zo vind ik de Friezen Pas de Deux die op het programma staat ook leuk.”

Heel ruim begrip

“Zoals ik al zei, ik ben paardengek en dat is bij mij een heel ruim begrip. Ze zijn alles voor me. Mijn beide grootvaders hadden al paarden en ik ben er dus ook mee opgegroeid. Het is een levensstijl voor mij. ’s Morgens sta ik op voor de paarden, om ze te zien en voor ze te zorgen. Daar geniet ik van. Ik ga dan ook anders met mijn paarden om dan veel collega’s denk ik. Zo neem ik de paarden naast de fiets. Dat deed ik al met mijn pony. Die stond een eindje verderop in de wei waar ik langs kwam op weg naar school. Zo is het begonnen. De moeder van mijn voormalige toppaard Scandic heb ik zo ook laten revalideren van een peesblessure. Naast de fiets op de harde weg, het werkt echt.”

Mennen met dezelfde paarden

“Naast dressuurrijden mag ik ook graag mennen. Dat doe ik met dezelfde paarden. Ik heb daarin geen ambitie hoor, ik vind het gewoon fijn om te koetsen zoals ik het noem. Ik neem ook wel eens een jonkie aan de longeerlijn mee naast de koets, daar worden ze braaf van. Ook stap ik bijna alle paarden buiten uit. Ik woon weliswaar in een dorp, maar wel aan een doorgaande weg. Hoe meer paarden zien, hoe meer ze ergens tegen kunnen.”

Niet levensbedreigend

“Het paard wat ik hier mee heb in de Lichte Tour, is bijvoorbeeld nog nooit in een accommodatie als deze geweest, maar heeft het fantastisch gedaan. Het is een heel sensibel paard, maar als je zo met ze omgaat als ik doe, worden ze veel makkelijker in situaties als deze. Ze leren je te vertrouwen en weten dat spannende situaties niet levensbedreigend zijn en ze gewoon kunnen doorlopen. In mijn ogen is dit vertrouwen belangrijker dan tot vervelens toe technisch oefenen.”

Oude stempel

“Ik zou tegen iedereen willen zeggen, kom eens een maand filmen en zie wat er allemaal gebeurt bij mij op stal en hoe de paarden daarop reageren. ’s Ochtends krijgen eerst mijn dieren eten voordat ik zelf aan de beurt ben. Daarna gaan alle paarden naar buiten en ze blijven de hele dag buiten. In de zomer blijven sommigen zelfs dag en nacht buiten. Ik vind het raar dat veel collega’s dat raar vinden. Het is fijner voor de paarden en je hebt minder rommel op stal en dus minder werk. Eigenlijk ben ik niet anders dan anderen, ik ben gewoon van de oude stempel, vroeger deed iedereen zoals ik.”

Bron: Indoor Friesland