Renate Voglsang na operatie terug in het zadel

De Oostenrijkse Grand Prix-amazone Renate Voglsang kreeg vorig jaar problemen met haar rug en de klachten namen de laatste paar weken dusdanig toe, dat ze een operatie moest ondergaan. Inmiddels zit de amazone weer in het zadel. "Ik voel me tien jaar jonger en tien centimeter langer", grapt de amazone.

De paarden van Voglsang zijn in tussenliggende periode gereden door Sabrina Pauker en Jessica Oertel. “Jullie hebben op de best mogelijke manier voor mijn klanten en paarden gezorgd en dankzij jullie kan ik probleemloos zelf weer aan de slag”, aldus de amazone.

Kampioenschappen

Renate Voglsang reed in 2003 haar eerste grote internationale kampioenschap, het EK in Hickstead met Davidoff (Dobrock x Azur). In 2005 reed ze de Oldenburger ruin op het EK in Hagen. Daarna volgden met Fabriano (Florestan I x Angelo xx) de EK’s in 2011 en 2013, de Wereldruiterspelen in 2014 en de Olympische Spelen in 2012.

Dit jaar reed Voglsang met twee paarden internationaal Grand Prix: met Fürst Ferdinand zur Fasanenhoehe (Fürst Hohenstein x Pitango) en Donna Joana RV (Johnson x De Niro).

Bron: Horses.nl/Renate Voglsang