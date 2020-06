Rentree Daniel Pinto en Santurion de Massa goed voor bijna 70%

Daniel Pinto maakte afgelopen weekend zijn rentree met Santurion de Massa. De Portugese hengst, die voortkomt uit een kruising tussen Trakehner-hengst Münchhausen en de Lusitano-merrie Viena, kampte met een langdurige blessure. Het afmelden voor de Wereldruiterspelen van 2018 was destijds een aderlating voor het Portugese team.

“Wat een rollercoaster van emoties! We zijn vandaag in de wolken, want we hebben onze missie volbracht om Santurion de Massa weer op Grand Prix-niveau te krijgen! Na twee jaar revalideren, durven we weer groot te dromen en hopen we Santurion weer terug te brengen waar hij hoort: in de wedstrijdsport. Zelfs na deze zege met 69,42% zijn we ons ervan bewust dat er nog een lange weg volgt. Maar het simpele feit dat we deze momenten weer mogen meemaken, is het allemaal meer dan waard!”

Beste Portugese combinatie

Voor zijn blessure scoorde de hengst meerdere malen boven de 73%. Op het Europees kampioenschap in 2017 vormden Pinto en Santurion de Massa de beste Portugese combinatie. Daar eindigden ze in de Grand Prix Special op plaats 23. Op CHIO Aken 2018 werd het duo uitgebeld in verband met een onregelmatigheid, waarna ze twee jaar lang buiten de schijnwerpers bleven

