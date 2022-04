Rixt van der Horst vindt nieuw talent in Eisma’s Akuna Matata

Na de Spelen van Tokio in 2021 heeft paralympisch amazone Rixt van der Horst even een pas op de plaats gemaakt om tot haarzelf te komen en na te denken over de toekomst. Inmiddels zit ze weer vol energie en heeft ze een nieuwe troef gevonden in Eisma’s Akuna Matata, die sinds kort bij haar op stal staat. Gisteren vond het officiële persmoment plaats op Landgoed Oranjewoud in Friesland waar Rixt haar nieuwe paard presenteerde.

Al jarenlang behoort Rixt van der Horst tot de allerbeste pararuiters van de wereld en met de negenjarige Eisma’s Akuna Matata heeft ze een nieuw ijzer in het vuur richting de Spelen van Parijs in 2024. Speciaal voor Rixt is de uit Duitsland afkomstige Westfaler merrie privé aangekocht door Egbert van Hes (Voorzitter Raad van Toezicht Foppe Fonds en CEO Eisma Media Groep, uitgever van de Paardenkrant en Horses.nl).

Ambassadrice van Eisma

Naast de ambassadeursfunctie die Rixt al jarenlang vervult voor het Foppe Fonds, is ze vanaf heden ook ambassadrice van Eisma Media Groep en Eisma Horsesmedia. Eisma is ook de eigenaar van Horses.nl en de Paardenkrant. “Akuna heeft nu al mijn hart gestolen. Het is een ontzettend lief en eerlijk paard met veel kwaliteit en ik ben Egbert ontzettend dankbaar voor deze kans. We gaan samen een prachtig avontuur tegemoet”, vertelt Rixt tijdens het persmoment in haar ‘thuisprovincie’ Friesland wat vandaag plaatsvond op het Landgoed van FB Oranjewoud, één van haar vaste ondersteuners.

Plezier terugvinden

Rixt: “Na Tokio ben ik persoonlijk door een hele lastige periode gegaan en probeerde ik vooral het plezier in het rijden weer terug te vinden. Dit was ik de afgelopen jaren een beetje kwijtgeraakt. Jarenlang topsport bedrijven heeft fysiek, maar ook mentaal veel impact, vooral als je de beste wilt zijn én blijven en mensen dit op een gegeven moment ook als vanzelfsprekend gaan zien. Tot en met Tokio zit je dan nog in een soort overlevingsmodus in een rijdende trein. Toen deze trein tot stilstand kwam, moest ik even een stap terug doen. Ik heb daarna een traject ingezet met een sportpsycholoog van NOC*NSF om alles een plekje te kunnen geven.”

Verdrietig

Vorig jaar kwam er voor haar een abrupt einde aan de Spelen in Tokio, toen haar voormalige wedstrijdpaard Findsley N.O.P. zich verstapte en ze niet meer samen van start konden gaan in de kür op muziek. “Na Tokio was het sowieso de afspraak dat Findsley weer terug zou gaan naar haar eigenaresse, maar zo’n einde van onze carrière samen was heel verdrietig. Op dit moment is Findsley nog steeds aan het revalideren. Een kniekneuzing heeft ontzettend veel hersteltijd nodig en door bijkomende blessures tijdens de revalidatie duurt dit helaas nog langer dan verwacht. Ik hoop dat ze gauw helemaal hersteld is en weer kan shinen in de reguliere sport.”

Samen op zoek

Rixt: “Diep van binnen wist ik dat ik nog niet klaar was om te stoppen en langzaamaan begon het van binnen toch weer te kriebelen. Samen met Egbert en mijn vroegere trainster Caroline Slisser ging ik opzoek naar een nieuwe toekomstige topper. Uiteindelijk zijn we bij Akuna uitgekomen en zij staat nu sinds een kleine twee weken bij mij in training. Met haar wil ik vooral gaan genieten van alles wat op ons pad komt.”

Druk programma

Veel tijd om aan elkaar te wennen hebben ze niet, want het duo start volgende week voor het eerst internationaal in België. Daarna zullen ze in Nederland voor het eerst live te bewonderen zijn op het NK Dressuur in Ermelo wat op 5 mei a.s. van start gaat. Momenteel traint Rixt, momenteel woonachtig in het Brabantse Bergeijk, samen met Eefje van Griensven-Marinus, die haar de komende tijd ook gaat begeleiden op de wedstrijden. Eerder werkte Rixt al samen met Eefje, toen nog als huisfotografe.

Wie al eerder een glimp op wil vangen van Eisma’s Akuna Matata kan kijken naar het tv-programma ‘Liefde voor Paarden’, op zondag 17 april 2022 om 12.30 uur op SBS6.

Bron: Persbericht