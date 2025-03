Robin Heiden: ‘Ik wil een plan B hebben als het in de paarden niet lukt’

Onlangs werd het nieuwe KNHS Talententeam bekend gemaakt. Voor de tweede keer werd Robin Heiden daarin opgenomen. De 21-jarige amazone combineert het rijden met een studie Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit. “In de toekomst wil ik mijn studie en de paarden het liefst combineren. Ik ben gaan studeren, omdat ik het zonde vond om niets met mijn VWO opleiding te doen en ik wil een plan B hebben als het in de paarden niet lukt", vertelt Robin Heiden in de serie 'Dromen van het CHIO' van CHIO Rotterdam.

“Overigens heb ik een tussenjaar achter de rug om te kijken of ik alleen paarden wel leuk vond en dat vond ik. Ik rijd momenteel vier paarden. Mijn eigen paard Gasmonkey, Hollywood van de familie Broere, de hengst One Million van Joop van Uytert en trainingspaard Karanto Pomona. Ik heb ook nog mijn paard Lakewood waarmee ik Young Riders heb gereden, maar die wordt nu door mijn moeder gereden in de Prix St. Georges, zodat hij ervaring op kan doen op dat niveau”, vervolgt Robin Heiden.

One Million (v. Vivaldi) met Robin Heiden Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl

Goede advocaat en grote wedstrijden

“Studeren gaat me makkelijk af, maar toch heb ik na de eerste twee jaar van mijn studie besloten het derde jaar in twee jaar te doen. Het ene jaar de helft van de vakken en in het andere jaar de tweede helft. Wat ik over tien jaar doe? Dan hoop ik net als Isabell Werth en Sven Rothenberger een goede advocaat te zijn en grote wedstrijden zoals het CHIO te rijden”, zegt Heiden lachend. “Als dit laatste niet lukt is dat geen ramp hoor, want jonge paarden opleiden vind ik net zo leuk.”

“Ik kwam al jong op het CHIO. Als bezoeker met mijn ouders, ik zal zeven of acht jaar geweest zijn. Mijn ouders hebben wel hele goede herinneringen aan jullie concours, hun eerste date was daar. Ze zijn nu bijna 30 jaar getrouwd dus dat is helemaal goed gekomen. Inmiddels heb ik twee keer op het CHIO mogen rijden. Vorig jaar en het jaar ervoor in de CHIO Zuid-Holland Cup en vorig jaar mocht ik ook de laatste observatie voor de Young Riders rijden. Beiden zijn goed verlopen. In de Zuid-Holland Cup werd ik met het team van PSV Westland respectievelijk eerste en derde en de observatie voor de young Riders vorig jaar won ik. De CHIO Zuid-Holland Cup en de observatie zijn hele verschillende dingen ondanks dat je bij beiden zo goed mogelijk wilt rijden. De laatste doe je voor jezelf zo goed mogelijk je best en bij de eerste wil je voor je teammaatjes en het teamresultaat je uiterste best doen.”

EK-observaties Hollywood

“Dit jaar staan er opnieuw jeugdobservatie rubrieken op het programma van het CHIO en ik ga natuurlijk heel erg mijn best doen om te mogen rijden. Daar moet ik wel wat voor doen want de concurrentie in de U25, waar ik inmiddels in uitkom, is best groot. In april is er een observatie in Tolbert en in mei is er nog één in Exloo. De best acht van deze twee mogen naar Rotterdam. Ik rijd deze wedstrijden met Hollywood. Ik vind dat we de laatste tijd veel progressie gemaakt hebben, maar het moet nog wel gebeuren. Gasmonkey is er nog niet klaar voor, die hoop ik deze zomer U25 te starten.”

Leerpaard

Hollywood werd voorheen gereden door Patrick van der Meer. Ervaart Robin Heiden hierdoor druk? “Nee hoor, mede omdat de eigenaar ook geen druk uitvoert. Hollywood is een leerpaard voor me en zo ga ik er ook mee om. Ik leg mezelf altijd wel een bepaalde druk op, maar niet om deze reden. Hollywood is een ontzettend leuk paard met veel karakter. Hij heeft altijd energie om iets te doen, of dat nu een training is of om te spelen in de paddock. Je moet daarom wel consequent zijn bij hem, maar dat vind ik alleen maar een hele goede eigenschap. Ik bedoel, de laatste lijn van je dressuurproef wil je toch nog even knallen, dan moet je paard niet leeg zijn.”

Bastiaan de Recht en Anky van Grunsven

De zesvoudig EK-amazone maakt dit jaar voor het tweede jaar deel uit van het KNHS Talententeam. “Je krijgt een budget om je persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Mijn budget zal ik dit jaar voor de helft besteden aan trainingen bij Bastiaan de Recht en Anky van Grunsven en de andere helft weet ik nog niet. Vorig jaar had ik in de winter wat weinig wedstrijden gestart en toen vond ik dat ik me in de zomer extra moest bewijzen. Die druk voel ik nu niet meer, het gaat bij dit initiatief om talent en niet om prestaties.”

Liefde voor paarden voorop

Ter afsluiting van het interview zegt Heiden: “Ik wil alle lezers van dit gesprek oproepen om goed naar hun paard te kijken. Natuurlijk is onze sport mooi en leuk, maar de liefde voor onze paarden moet altijd voorop staan. Wij moeten fijn rijden, maar onze paarden moeten ook een goed leven hebben en lol hebben in wat ze doen. Dat kan nooit alleen trainen zijn, een paard heeft ook ontspanning nodig en moet paard kunnen zijn.”

Bron: CHIO