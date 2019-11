Robin Heidens Colourfull Cannonball naar Oostenrijk

Colourfull Cannonball (Can Dance x Nabucco R), de dressuurpony waarmee Robin Heiden dit jaar deelnam aan het Europees kampioenschap in Strzegom, is verkocht aan de Oostenrijkse familie Jöbstl. De achtjarige pony vervolgt zijn carrière onder het zadel van de tweelingzusjes Fanny en Florentina.

Heiden maakte vorig jaar haar internationale debuut en reed sindsdien telkens bovenin mee. Dit jaar maakte ze deel uit van het Nederlandse team, waarmee ze teamzilver won. Individueel eindigde de combinatie op de zesde plaats in de kür op muziek.

Ponytijd echt voorbij

De verkoop van Colourfull Cannonball, die tot stand kwam via Dressuurstal van Baalen, betekend voor Heiden het einde van haar tijd bij de pony’s. “Toen ik CC kreeg, had ik nooit durven dromen van wat we allemaal zouden bereiken. Van onze eerste internationale wedstrijd naar het EK in Polen, het waren allemaal dromen die uitkwamen”, aldus Heiden.

