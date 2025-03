Robin van Lierop ook succesvol met Fries: ‘Ik dacht meteen: zó die is gaaf’

Hij is een bekende in de dressuurring maar betrekkelijk nieuw in de wereld van de Friese paarden. Maar 'ineens' is hij daar: Grand Prix-ruiter Robin van Lierop doet van zich spreken in de wintercompetitie in Brabant. Hij reed de Friese hengst Ilja by Botman (v. Jurre 495) naar de eerste plaatsen in hun tweede en derde wedstrijd in de klasse M2. "Ik vind hem zó leuk! Maar het is best een verrassing dat we nu al zo goed meedoen", vertelt Robin van Lierop.

“Vroeger toen mijn mijn ouders een manegebedrijf had, kochten we ook twee Friese paarden”, vertelt Robin van Lierop. ‘Met één daarvan deed ik een kleine vijftien jaar geleden wel eens mee aan wedstrijden, maar dat ging niet helemaal vanzelf. Mijn eerste kennismaking met Friese paarden was dus niet per se heel positief; ik herinner me ze vooral als superlief, maar het rijden ging wat moeizaam. Een enorm verschil met de paarden die je nu tegenkomt in bijvoorbeeld de H2F-competities. Dat zijn echte dressuurpaarden en degenen die er met kop en schouders bovenuit steken, zijn paarden die zich kunnen meten met de top van Nederland.”

Heel anders dan warmbloedpaarden

Van Lierop ontwikkelde zich tot internationaal dressuurruiter, eerst bij de pony’s, later op met name KWPN-paarden. Hij was jarenlang het gezicht van RS2 Dressage in Groesbeek. Nu heeft hij zijn dressuurstal samen met Anniek Winters, Unity Dressage in Vijfhuizen, waar hij vooral jongere paarden opleidt en verhandelt. Daarnaast geeft hij lessen en zo liep hij Sylvia Botman met Ilja tegen het lijf. “Ze had eerder al eens meegedaan in een clinic van mij. Ilja viel daarin op, niet alleen omdat hij het enige Friese paard was, maar vooral omdat ik meteen dacht: ‘Zó, die is gaaf!’ Daarna verhuisde ik naar Vijfhuizen, bij Sylvia in de buurt, en zo kwam het dat ik hen ging trainen en Ilja ging rijden toen zij met vakantie was. Hoewel hij heel anders is onder het zadel dan de warmbloedpaarden die ik gewend ben, vond ik ‘m echt fantastisch. Ik moest trouwens ook wennen wat zijn verzorging betreft. Ilja heeft mega lange manen en ja, dat vele behang vraagt veel aandacht…”

In eerste instantie zonder plan

Toen Sylvia Botman terug was van vakantie, vond ze het leuk om Ilja eens onder het zadel van Van Lierop te zien. “Zo ontstond het idee dat ik hem zou blijven rijden en bleef hij bij ons op stal. In eerste instantie zonder echt een plan te hebben, maar toen we samen meer een combinatie waren geworden, hebben we een startkaart aangevraagd. In de klasse M2 werden we de eerste wedstrijd vijfde – er was dus nog wat werk aan de winkel – en de tweede wonnen we waardoor we naar Horses2fly KFPS indoor-finale mochten, waarin we vijfde werden samen!”

Gewoon tussen de merries

Ilja by Botman is de wedstrijdnaam van de in 2018 geboren hengst. Hij werd geboren bij fokker F. Bloemhof in Bolsward als Ilja fan Bloemhof (v. Jurre 495) uit Kroonjuweel Grevinne fan Lutke Peinjum Ster Pref Prest (v. Ulke 338) en is dus een halfbroer van Tjalbert 460 (v. Beart 411). Als driejarige kreeg Ilja het Ster-predicaat. In 2021 mocht hij zich presenteren op de voorrijdagen, maar toen hij het dekbrevet niet kreeg, verkocht toenmalige eigenaar Age Okkema hem aan Paul en Sylvia Botman. Van Lierop: “Ilja is nog steeds hengst. Daar heeft hij – en wij – totaal geen last van. Hij is stoer en heeft enorm veel uitstraling, maar kan gewoon tussen de merries. Hij staat op stal, in het land en op de trailer tussen de merries en ruinen en is makkelijk en relaxed.”

Geen zorgen

Het is heerlijk om met Ilja op wedstrijd te gaan, zo vertelt zijn ruiter. “Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe hij zich zal gedragen; hij komt rustig de klep af, kijkt eens rond, laat zich opzadelen bij de trailer; totaal geen gekkenhuis. En dan het rijden: hij heeft dat opwaartse front en je zou zeggen, hij is lastig uit die houding te krijgen. Maar ik kan hem rijden zoals elk ander paard; hij is elektrisch, kan heel fijn schakelen en laat de hals zakken als ik dat vraag. Het is een paard met een fantastische stap en galop; zijn draf is niet mega, maar eerlijk gezegd ben ik daar blij om. De draf is de gang die je als ruiter het gemakkelijkst zelf kun ontwikkelen.”

Samen genieten

De Jurre 495-zoon is in feite pas 6,5 en hoewel hij juist vanwege die gemakkelijke bewerkbaarheid al veel aanleg laat zien om te schakelen, heeft hij alle tijd om zich te ontwikkelen. Het idee is om in mei naar het Z over te stappen. Eigenaresse Sylvia Botman rijdt Ilja ook bij Robin van Lierop. “Zij neemt hem eveneens lekker mee in de wedstrijden”, vertelt de ruiter. “Paul en Sylvia zijn er ook altijd bij als ik hem start; zo genieten we samen van hem.”

Bron: KFPS