Rock Forever II verkocht naar Zwitserland

De Westfaals-goedgekeurde hengst Rock Forever II (Rockwell x Landstreicher) is verkocht aan Susanne Durrer. Rock Forever II is, zoals de naam al doet vermoeden, een volle broer van Rock Forever NRW. Durrer schafte eerder dit jaar het Lichte Tour-paard Silver Black (Sandro Hit x Donnerhall) aan, maar de Oldenburger overleed twee weken na de koop.

De in Westfalen en Rheinland goedgekeurde Rock Forever II won op driejarige leeftijd brons op de Westfaalse kampioenschappen en nam in 2015 deel aan het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden, waar hij achtste werd in de kleine finale. In 2016 nam hij onder Ann-Kathrin Wilting nogmaals deel aan de kleine finale en werd nu dertiende. Een jaar later liep de hengst enkele nationale wedstrijden tot Lichte Tour-niveau.

Silver Black overleden

Voordat Durrer de hengst aanschafte, kocht de Silver Black. De Oldenburger-hengst overleed echter twee weken na de koop in zijn stal, nog voor de reis naar Zwitserland. Durrer wilde Eurodressage geen commentaar geven op het overlijden, maar een woordvoerder liet weten dat het waarschijnlijk om een koliek aanval ging.

