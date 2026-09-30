Romanèe Conti voert Nederlandse successen aan in Devon

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paarden Vierjarigen: Nederlands vooraan gefokte

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zevenjarige Orlando Gelders-gefokte beste

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New naar Forest-hengst titels Nederlandse twee

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at Horses.nl/Dressage Devon Bron: