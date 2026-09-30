Romanèe Conti voert Nederlandse successen aan in Devon

Savannah Pieters
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Cat.nr.315 - Romanèe Conti (Bordeaux x Jazz) Foto: Melanie Brevink- van Dijk/ Horses.nl
Door Savannah Pieters

Op Dressage in Devon waren er in de fokkerij- en jonge paarden-rubrieken meerdere successen voor Nederlands gefokte paarden. Zo won de door Margot Kostelijk gefokte Romanèe Conti (Bordeaux x Jazz) onder meer het kampioenschap voor de volwassen hengsten en was daarnaast succesvol onder het zadel.


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