Roos Dyson organiseert Kippenvel Competitie met finale op Horse Event

“De Kippenvel Competitie draait niet om punten, protocollen of ranglijsten. In deze competitie staat harmonie centraal: het moment tijdens de finale op Horse Event waarop alles samenkomt en het publiek geraakt wordt.” Aldus de initiatiefneemster van de nieuwe competitie, instructeur Roos Dyson, gespecialiseerd in houding en zit en uitgeroepen tot Instructeur van het Jaar in 2022. Het kippenvelmoment wordt gecreëerd in een kür op muziek.

Het tv-programma The Voice vormde inspiratie voor het concept. In dit geval draait het niet om de mooiste stem, maar de ‘voice’ van het paard speelt in dit concept wel de hoofdrol. “Wat het concept verder onderscheidt, is dat het niet alleen om de ruiters gaat”, legt Dyson uit. “Ook de trainers spelen een hoofdrol in deze competitie. Ruiter en trainer vormen samen een team, met één gezamenlijk doel: het creëren van het ultieme kippenvelmoment.”

Toonaangevende trainers

Initiatiefnemer Roos Dyson van ‘Gepaard met een lach’ organiseert de competitie vanuit haar missie om harmonie, gezond bewegen en verbinding in de paardensport te stimuleren. Ze krijgt hierbij hulp van Crista Bruine de Bruin en Dorien Exalto Event Management. “Dit concept slaat daarnaast een krachtige brug tussen breedtesport en topsport: ambitieuze ruiters krijgen de kans om zich te ontwikkelen onder begeleiding van toonaangevende trainers”, aldus Dyson.

Selectiedag in Ermelo

Op zaterdag 27 juni 2026 vindt de selectie plaats op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. In groepen van tien combinaties presenteren de deelnemers zich in dertig minuten aan de trainers. Per groep mag elke trainer één combinatie kiezen. De trainers mogen ‘aan de bel trekken’ zodra ze weten wie ze willen kiezen. Wie eerst komt, wie eerst maalt.

De helft van de deelnemers gaat door naar de tweede ronde van die dag; de halve finale. Aan het einde van de tien selectierondes heeft iedere trainer een team van tien ruiters samengesteld. Iedere trainer kiest vervolgens twee combinaties om mee door te trainen. Beide combinaties volgen vier trainingen bij hun trainer, uiteindelijk gaat er één naar de finale.

Finale op Horse Event

De finale, in de vorm van een kür op muziek, wordt verreden tijdens Horse Event op zondag 13 september 2026. Het publiek en de kijkers thuis bepalen uiteindelijk de winnaar door te stemmen: wie zorgt voor het meeste kippenvel?

Trainers

Het trainersteam bestaat uit Team Bartels (Tineke Bartels en Imke Schellekens-Bartels), Bastiaan de Recht, Karen Nijvelt, Geert-Jan Rateland, Remy Bastings en Karin Retera. Meer weten over de trainers? Op deze pagina stellen ze zich voor.

Wil je deelnemen? Meld je dan zo snel mogelijk aan. Tot 16 mei geldt een tarief van €100, daarna zijn de inschrijfkosten €125.

Bron: Horses.nl, persbericht