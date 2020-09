Roos van Schaik verkoopt toekomst talent aan Ashley Holzer

Anderhalf jaar geleden kocht Roos van Schaik RVS Loco Dice L (Glock's Toto Jr. x Charmeur) voor zichzelf als paard voor de toekomst. Maar nu heeft de amazone toch afscheid genomen van de vierjarige hengst. Hij gaat zijn carrière voortzetten onder meervoudig olympisch amazone Ashley Holzer.

Van Schaik bracht de door Jan en Marie-José Lamers gefokte Loco Dice succesvol uit in de jonge paarden-wedstrijden. Zo won de combinatie vorig jaar de Zeeland Dressage Cup en de Equisport Cup.

Hart of verstand

Het afscheid valt Roos van Schaik zwaar. “Hoe moeilijk kan iets zijn? Beslissingen maken met je hart of je verstand… In dit geval heb ik mijn verstand de boventoon laten voeren omdat ik dat mijn allerliefste en beste vriend gun en omdat dat op dit moment in mijn leven de beste keuze is. En, uiteraard een fantastische kans voor dit bijzondere paard”, aldus Van Schaik op social media.

Voorlopig bij Emma Laarkamp

Loco Dice L heeft de oversteek naar Amerika nog niet gemaakt en blijft voorlopig in Nederland. Hij is verhuist naar de stallen van Emma Laarkamp en zij gaat de hengst voorlopig verder doortrainen en in de sport uitbrengen.

