Rosalie B van Laura Tomlinson naar 15-jarige springamazone

Laura Tomlinsons voormalig Grand Prix-paard Rosalie B (Rubin Royal x Newcastle) is afgelopen november verhuisd naar de stallen van de 15-jarige amazone Sophie Wallace. Hoewel Wallace in 2019 en 2020 met meerdere paarden actief was in de internationale springsport, richtte ze zich dit jaar voornamelijk op de dressuursport.

Sophie Wallace maakte eind november haar nationale debuut met Rosalie B. De Westfaals-gefokte merrie liep in de Advanced Medium (Z2/ZZ-Licht) naar een score van 70,53% en eindigde daarmee op de tweede plaats.

Van Balkenhol naar Tomlinson

Rosalie B werd gefokt door de familie Balkenhol en genoot haar opleiding onder het zadel van Anabel Balkenhol. Met Balkenhol boekte de merrie tal van successen in de internationale Lichte Tour. Voor de overstap naar het hoogste niveau, werd Rosalie B aangeschaft door Laura Tomlinson. In 2016 en 2017 reed de Britse de Westfaals-gefokte merrie internationaal Grand Prix. Op CDI3* Deauville wonnen ze zowel de Grand Prix als de Spécial en op CDI4* Oldenburg wonnen ze de Spécial met een personal best van 75,882%.

Rentree

Na een blessure verscheen Rosalie B in februari 2019 weer tussen de witte hekjes. Met Sarah Rogers was ze actief op nationaal Grand Prix-niveau en liet meerdere keren scores tussen de 70 en 72% noteren.

Bron: Horses.nl/Dressprod