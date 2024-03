Rothenberger’s Del Sogno verder getraind door Jessica von Bredow-Werndl

Jessica von Bredow-Werndl heeft de vijfjarige hengst Del Sogno van Sönke Rothenberger toevertrouwd gekregen voor verdere training. Dat maakte de Olympisch kampioene op haar Instagram bekend: "Ik ben erg blij met onze nieuwe aanwinst en de samenwerking met Sönke Rothenberger, die mij deze kleine charmeur toevertrouwt voor verdere opleiding. Soms kan het handig zijn om wat kleiner te zijn."

De Dante’s Junior-zoon werd goedgekeurd op de Westfaalse hengstenkeuring 2021 in Münster-Handorf. In januari 2023 doorliep hij zijn sporttest in Münster-Handorf, waar de donkerbruine hengst gemiddeld een 8,6 scoorde. Tot nu werd Del Sogno uitgebracht door de Duitse amazone Philly Roberts op verschillende wedstrijden, waar ze meerdere goede resultaten behaalden. Op het WK voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo vorig jaar eindigden het duo als achtste in de finale. In de kwalificatieproef was er de derde plaats met een gemiddelde score van 8,72 punten.

Bron: Horses.nl/ Instagram/ Reiterrevue