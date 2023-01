Samenwerking tussen Matthias Bouten en Gestüt Pramwaldhof

Matthias Bouten is een samenwerking aangegaan met het in Oostenrijk gelegen Gestüt Pramwaldhof. De ruiter, die in mei vorig jaar bij Stal Meggle vertrok en voor zichzelf begon, krijgt onder andere de Westfaalse premiehengst Fineline (Floriscount x San Amour I) onder het zadel.

Bouten liet aan St. Georg weten dat de samenwerking al een half jaar bestaat, maar nu pas publiekelijk bekend gemaakt wordt. De internationale Grand Prix-ruiter blijft zelfstandig en blijft ook werken in Duitsland, maar reist vier keer in de week naar Pramwaldhof. Met de hengsten van de Oostenrijkse hengstenhouderij mikt hij op de kwalificaties voor de Bundeschampionate, het WK Jonge Dressuurpaarden en de Nürnberger Burg-Pokal.

Het eerste publiekelijke optreden van Bouten en de hengsten van Pramwalfhof is op de Agravis Cup in Münster. Daar rijdt hij Fineline en de bij het DWB en in Oldenburg goedgekeurde KWPN-hengst Knock Out (Expression x Ferro) de ring binnen.

Bron: St. Georg/Gestüt Pramwaldhof