Sandra Sysojeva toont met Maxima Bella piaffe en passage zonder hoofdstel en sporen

De Poolse amazone Sandra Sysojeva liet zien dat Maxima Bella ook piaffe en passage kan zonder hoofdstel en sporen. Ze heeft hiervan een video op Facebook geplaatst. Aan het einde van de video draait Maxima Bella ook nog een halve pirouette. Sysojeva schrijft op Facebook: ''Hoeveel vertrouw jij je paard? Even het hoofdstel eraf halen. Nieuwe uitdaging geaccepteerd. Maxima Bella zonder hoofdstel en sporen.''

De combinatie nam deel aan de Olympische Spelen in Parijs. In de Grand Prix werden ze 18e met 73,416%. In de kür ging er een schep bovenop en kregen ze 80,075%. Dit leverde de 15e plaats op.

Bekijk hier de video

Bron: Facebook/Horses.nl