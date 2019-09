Sanne Voets, Bram Chardon en Madeleine Broek genomineerd voor FEI Awards

Maar liefst drie TeamNL paardensporttoppers zijn genomineerd voor de prestigieuze FEI Awards die jaarlijks worden uitgereikt. In de categorie FEI Best Athlete horen Bram Chardon en Sanne Voets bij de vier genomineerden. In de categorie FEI Best Groom hoort Madeleine Broek, de groom van de paarden van Marc Houtzager, tot de selectie. De winnaars worden bij het FEI gala op 19 november in Moskou bekend gemaakt.

De FEI heeft voor haar vijf verschillende Awards, vier personen genomineerd. Een vakjury en publieksstemming bepaalt wie er uiteindelijk met de FEI Award beloond wordt. De publieksstemmen en die van de vakjury tellen daarbij beide voor 50%. Naast de FEI Best Athlete Award en de FEI Best Groom Award, zijn er de FEI Rising Star, FEI Against All Odds en de FEI Solidarity Award.

Maarten van der Heijden verguld

De FEI Best Athlete Award is bedoeld voor de ruiter die het afgelopen jaar exceptioneel gepresteerd heeft en de sport naar een hoger niveau weet te brengen. Maarten van der Heijden, technisch directeur van de KNHS is verguld met de nominaties. “Het is al geweldig om één Nederlander bij de genomineerden te hebben, dit jaar zijn het er drie. Dat is iets om enorm trots op te zijn. Nu hopen dat er ook daadwerkelijk een award mee naar Nederland komt. Ik hoop dat heel veel Nederlanders gaan stemmen op de toppers van TeamNL.”

Bram Chardon: ‘100 procent eer’

Vierspanmenner Bram Chardon is blij met zijn nominatie. “Het is 100% een eer en niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook voor de gehele mensport. Afgelopen jaar was een goed jaar. Ik werd de jongste winnaar ooit van de wereldbeker en later Europees kampioen. Maar er zijn heel veel kampioenen in de gehele paardensport, dat je daar uitgekozen wordt is heel speciaal.”

Sanne Voets onder de indruk

Para-dressuuramazone Sanne Voets won dit jaar op het EK in eigen land drie maal goud. De amazone is helemaal onder de indruk van haar nominatie. “Als je het lijstje namen ziet dat de afgelopen jaren de Award gewonnen heeft dan zeg je wel wow. Het is bijna onwerkelijk dat ik genomineerd ben voor zo een prijs, echt een enorme eer. Ik zie het ook als een enorme erkenning voor de para-dressuur. Het geeft aan hoe geïntegreerd de para-sport is binnen de gehele paardensport. Dat is echt bij lang niet alle sporten zo, echt heel bijzonder.”

Madeleine Broek dacht aan een grap

Madeleine Broek zorgt al veel jaren vol overgave op Stoeterij Sterrehof voor de paarden van springruiter Marc Houtzager. Daarmee past ze helemaal in de FEI omschrijving voor de Best Groom Award. “Ik dacht eerst dat het een grap was, toen ik een mailtje van de FEI kreeg”, vertelt ze vanuit New York waar ze met de paarden van Stoeterij Sterrehof zit. “Mijn collega Lotte, die op de kinderen van Marc past, zei dat ik even in mijn mail moest kijken. Het bleek dat zij mij had voor gedragen. Ik was echt heel erg verrast, super leuk.”

Stemmen en meer informatie

Jeroen Dubbeldam was in 2014 de laatste Nederlandse paardensporter die een FEI Award won. Stemmen op de genomineerden van dit jaar kan van 25 september tot en met 7 oktober, kijk hier voor het stemmen.

Bron: Persbericht KNHS