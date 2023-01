Sanneke Rothenberger verwelkomt dochter

Sanneke Rothenberger en haar man Jan zijn op zondag 8 januari voor het eerst ouders geworden. De dochter van het dressuurechtpaar Sven en Gonnelien Rothenberger heeft nu zelf een dochtertje, zij heeft de naam Amalia gekregen.

Sanneke Rothenberger was bij de jeugd uiterst succesvol in de internationale dressuursport. Ze werd in 2008 Europees kampioen junioren met Paso Doble (v. Don Primero), in 2009 Europees kampioen junioren en in 2011 Europees kampioen young riders met Deveraux OLD (v. De Niro) en vervolgens in 2016 Europees kampioen U25 Grand Prix. Daarna bleef het vrij stil rondom de Duitse. In 2017 reed ze één keer de KWPN-hengst Foreign Affair (v. Rock Forever NRW) de ring binnen en in 2018 en 2020 één keer met Sankt Anton (v. San Amour I).

In 2021 stapte de nu 31-jarige Rothenberger in het huwelijksbootje met Jan Schubert.

Bron: Horses.nl/Instagram