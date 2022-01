Santo Dottore OLD naar Duitse pony-amazone

De pas zestienjarige Antonia Roth is de nieuwe amazone van de Oldenburger-premiehengst Santo Dottore OLD (Sir Donnerhall I x Rubinstein I). De elfjarige hengst nam op vijfjarige leeftijd deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en de Bundeschampionate. Met Kathrin Burger in het zadel groeide Santo Dottore door tot nationaal Grand Prix-niveau. Met zijn nieuwe amazone wordt hij bij de junioren ingezet.

Antonia Roth was bij de pony’s al uiterst succesvol. In 2020 en 2021 won ze met het Duitse team Europees goud. Daarnaast was er in 2020 individueel brons en in 2021 twee keer individueel zilver. Haar jongere zusje Franziska neemt haar pony Daily Pleasure over.

Santo Dottore

Haar junioren-troef Santo Dottore werd in 2013 bij het Oldenburger Verband goedgekeurd en voltooide een jaar later de verrichtingstest met een 8,44. In 2016 liep hij de Duitse sporttest in Münster-Handorf en was daar met gemiddeld een 8,37 de beste vijfjarige dressuurhengst.

Van WK naar Zware Tour

Datzelfde jaar stelde Kathrin Burger Santo Dottore voor op het WK Jonge Dressuurpaarden, waar hij in de kleine finale op de achtste plaats eindigde. Op het Bundeschampionat werd hij zevende in de kleine finale. In 2017 kwalificeerde Santo Dottore zich opnieuw voor het prestigieuze evenement in Warendorf. Het jaar daarna volgde de overstap naar de Lichte Tour en afgelopen jaar mei de overstap naar de Zware Tour.

Bron: St. Georg