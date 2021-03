Sarah Bamberger koopt ook GP-paard Quadroneur

De in Nederland gevestigde Israëlische amazone Sarah Bamberger heeft een nieuw internationaal Grand Prix-paard aangeschaft. Het gaat om de bij meerdere stamboeken goedgekeurde en inmiddels geruinde Quadroneur (Quaterback x Sandro Hit). Vorig jaar kocht Bamberger Badari (Gribaldi x Damocles) van Danielle Heijkoop en nu heeft de 22-jarige amazone dus twee internationale Grand Prix-paarden tot haar beschikking.

Quadroneur maakte in 2016 zijn internationale debuut in de Prix St. Georges onder de Duitse amazone Stephanie Fiedler. Daarna vervolgde hij zijn carrière onder de Russische Irina Zakhrabekova. Na drie jaar in de Lichte Tour maakte het duo in 2020 de overstap naar de internationale Grand Prix. Nu is het dus de beurt aan Sarah Bamberger, die traint bij Academy Bartels.

Subtop

Bamberger had eerder een periode de beschikking over Theodoor (Metall x Purioso), het internationale Grand Prix-paard van Kim Schmid. Bamberger bracht de inmiddels gepensioneerde schimmel een aantal keer uit in de Subtop.

Bron: Horses.nl/FB